Les amateurs d'or blanc ont le choix dimanche entre les 27 centres de ski ouverts en provinces de Liège et du Luxembourg.

L'offre est cette fois-ci complète dans les Cantons de l'Est puisque les 19 centres répertoriés par l'Agence du Tourisme de l'Est sont accessibles. Elle se réduit par contre dans le Luxembourg, où il n'y a plus qu six centres qui accueillent les skieurs. Les amateurs de ski de fond ont rendez-vous à Odeigne, Martelange, Senomchamps et Champlon, où la couche de neige varie entre 10 et 20 cm. Pour ceux qui préfèrent le ski alpin, deux solutions existent : la piste du Monty à Lierneux ou la Baraque de Fraiture à Vielsalm. Ces deux centres proposent également des parcours pour fondeurs.

Dans les Cantons de l'Est, où la pratique du ski de fond prédomine, quelque 19 centres feront le bonheur des adeptes de la poudreuse? La couche de neige approche les 30 cm voire la dépasse, avec 37 cm à Hezerboch (Elsenborn). On notera, parmi cette offre, la possibilité de faire de la moto-neige à Baugnez sur les hauteurs de Malmedy.

Les pistes de ski alpin d'Ovifat, déjà fortement prisées samedi, seront à nouveau ouvertes. L'alternative, en province de Liège, se nomme le Thier de Rexhons à Spa, qui est également doté de pistes de ski de fond. Les gestionnaires assurent une ouverture jusqu'au 6 février.