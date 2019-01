Trois à quatre centimètres de neige sont attendus sur les routes. La circulation risque donc d’être fortement perturbée, entraînant des centaines de kilomètres de bouchons. "Les chutes de neige sont prévues aux heures de pointe donc le mieux est de ne pas se jeter dans la gueule du loup." Le premier conseil de Benoit Godart, porte-parole de Vias, est simple : postposez votre départ ou optez, si possible, pour du télétravail.

Si vous êtes contraints de prendre la voiture malgré tout, veillez à partir dans les meilleures conditions possible. "Portez des vêtements et des chaussures confortables et pas une grosse doudoune ou des bottes de neige car vos mouvements en seront limités", poursuit Benoit Godart.

Dégivrez au mieux votre pare-brise et prenez garde à ce qu’il n’y ait pas de neige sur vos phares, pour vous assurer une visibilité maximale.

Au démarrage , accélérez de manière très progressive, surtout en côte. Privilégiez la première si la route n’est pas trop enneigée et la seconde si une couche de neige recouvre vos roues. Une fois sur la route, veillez à réduire votre vitesse et à augmenter au maximum les distances de sécurité avec les autres véhicules. "C’est une règle à respecter même à l’arrêt. Sur des routes enneigées, les distances d’arrêt sont multipliées par trois si vous avez laissé des pneus été."

Utiliser le frein moteur plutôt que la pédale de frein vous permettra en outre de limiter la prise de vitesse dans les descentes. Lorsque vous vous retrouvez face à des virages, réduisez la vitesse de votre véhicule avant de les aborder. "Une fois dans le virage, il est préférable de maintenir sa vitesse pour limiter le déséquilibre de la voiture." Si possible, ne dépassez pas les engins d’épandage. Circuler dans leurs traces vous permettra en effet de réduire les risques de glisse.

Adopter une conduite prudente, c’est aussi rester attentif aux éléments extérieurs. "Anticiper sur l’état de la route et les dérapages incontrôlés des autres véhicules reste la meilleure parade pour arriver à destination." Soyez particulièrement vigilant aux endroits découverts. "Les ponts, notamment, sont des endroits exposés car la température y est toujours plus basse qu’ailleurs."

Enfin, essayez de rester calme en toute circonstance. "Personne n’est à l’aise sur des routes enneigées mais paniquer ne sert à rien."

Benoit Godart insiste : il faut privilégier la douceur. Toutes les accélérations brusques, les coups de volant intempestifs et les freinages de dernière minute sont à éviter à tout prix.