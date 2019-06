Les représentants des Alliés de l'époque se retrouvent ce jeudi 6 juin pour commémorer le 75e anniversaire du D-Day, jour marquant le débarquement des troupes alliées sur les plages de Normandie.

Macron et May côte à côte avant le départ de la Première ministre

Emmanuel Macron et Theresa May ont célébré ensemble jeudi le 75e anniversaire du Débarquement en Normandie en dévoilant la première pierre du futur mémorial en hommage aux militaires britanniques à Ver-sur-Mer (Calvados).

Cette cérémonie a représenté l'une des dernières apparitions officielles à l'étranger de Theresa May qui quittera formellement vendredi ses fonctions de cheffe du Parti conservateur britannique tout en restant Première ministre avant l'élection d'un successeur, probablement d'ici fin juillet. Mme May n'a pas réussi à mettre en oeuvre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, repoussée au 31 octobre.

A la fin de son allocution, Emmanuel Macron lui a exprimé "toute (son) amitié": "cela a été un plaisir de travailler et d'agir en confiance à vos côtés". "Les dirigeants passent mais le travail qu'ils accomplissent reste", a-t-il ajouté.

S'exprimant brièvement en anglais, il a réaffirmé la solidité "des liens singuliers" entre la France et le Royaume-Uni, malgré la perspective du Brexit.

"Whatever it takes, we will always stand together because it's our common destiny" ("quoiqu'il arrive, nous serons toujours côte à côte parce que c'est notre destin commun"), a-t-il dit.

Pour lui "les débats du présent n'enlèvent rien, au contraire, à la force de notre histoire partagée et de notre avenir commun".

Mme May n'a fait aucune allusion à son prochain départ dans son discours, dans lequel elle a rendu hommage au "courage" et au "dévouement" des 156.000 hommes, dont 83.000 du Royaume Uni et du Commonwealth, ayant débarqué en Normandie le "D-Day".

"Il est extrêmement émouvant de se trouver ici aujourd'hui, de regarder par dessus les plages où eut lieu l'une des plus importantes batailles pour la liberté dans les annales de l'Histoire", a-t-elle déclaré devant 200 invités, dont la moitié de Britanniques, parmi lesquels quelques vétérans médaillés.

Les deux dirigeants ont dévoilé la première pierre du mémorial qui sera érigé face à la mer en l'honneur des 22.000 militaires tombés en servant sous commandement britannique au cours de la bataille de Normandie en 1944. Ce monument est financé par le gouvernement britannique qui est prêt à investir près de 20 millions de livres.

Prévu pour être ouvert le 6 juin 2020, le mémorial domine Gold Beach, l'une des cinq plages du débarquement du 6 juin 1944. 25.000 hommes, essentiellement des Britanniques, y débarquèrent.

Le président français Emmanuel Macron a plaidé jeudi dans son discours commémorant le débarquement du 6 juin 1944, en présence du président américain Donald Trump, hostile au multilatéralisme, à "ne jamais cesser de faire vivre l'alliance des peuples libres".

"Nous ne devons jamais cesser de faire vivre l'alliance des peuples libres", a-t-il dit, citant ensuite comme exemples de cette alliance l'Organisation des Nations unies, l'Otan et l'Union européenne, autant d'institutions que Donald Trump critique régulièrement.

Il faut "retrouver le sel, saisir à nouveau les raisons de cet engagement", a déclaré le président français, qui se pose régulièrement en héraut du multilatéralisme. Donald Trump est au contraire partisan d'une approche contractuelle et bilatérale des relations internationales, fait peu de cas de ces institutions nées dans la foulée de la capitulation nazie et chamboule l'ordre international en place.

"L'Amérique n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se montre fidèle aux valeurs universelles que défendaient ses pères fondateurs, lorsqu'il y a près de deux siècles et demi la France vint soutenir son indépendance", a ajouté le président français lors de cette cérémonie solennelle, en présence de vétérans qu'il a décorés de l'ordre de la légion d'honneur.





Le prince Charles, représentant de la famille royale britannique

Le prince Charles et son épouse Camilla ont assisté jeudi matin à une messe dans la cathédrale de Bayeux (Calvados) avant de se rendre à la cérémonie officielle au cimetière britannique à l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement de 1944, a constaté l'AFP.

Charles et Camilla ont pris place au premier rang, à droite dans la cathédrale. En présence de la ministre des Armées Florence Parly mais aussi du chef du parti travailliste Jérémy Corbyn, l'évêque a lu une lettre du pape François, pour "encourager la rencontre et le dialogue" après un conflit qui a meurtri un continent.

A l'extérieur de la cathédrale, les curieux étaient rares en raison du dispositif de sécurité, a constaté un journaliste de l'AFP.

"J'ai failli ne pas pouvoir venir travailler à mon magasin et deux employés n'ont pas pu venir", a confié une commerçante de Bayeux, assez échaudée par les mesures de sécurité drastiques et les restrictions de sécurité.

"Cette année c'est particulier: ce sera peut-être la dernière fois avec des vétérans encore vivants", explique devant la cathédrale de Bayeux, une habitante, Annabelle Anguet, 57 ans.

"Bientôt il n'y aura plus de vétérans vivants... c'est d'ailleurs incroyable qu'ils aient pu vivre aussi âgés après tout ce qu'ils ont vécu", assure-t-elle en attendant de "voir le prince Charles et Camilla !".

Les hommes de la 50e division britannique, qui ont débarqué sur la plage de Gold, sont entrés dans Bayeux dès le matin du 7 juin, pratiquement sans combat, ce qui fait de Bayeux la première ville de France continentale libéré.

Après la cérémonie religieuse, le prince Charles et Camilla étaient attendus au cimetière militaire britannique pour une cérémonie officielle.

Il s'agit du plus grand cimetière britannique de la Seconde guerre mondiale en France. Il est aussi le plus cosmopolite avec 11 nationalités: il contient 4.648 tombes dont près de 4.000 britanniques.