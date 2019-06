Abonnés OleB et M.U.

Les Vingt-huit se penchent ce jeudi sur la distribution des grands postes européens. Trouver un compromis équilibré va s’avérer très compliqué. Et le temps presse.

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne vont tenter de résoudre un problème complexe, à partir de jeudi soir, à Bruxelles. L’énoncé est le suivant : "Choisissez trois personnes compétentes pour remplir respectivement les fonctions de président de la Commission européenne, du Conseil européen et de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l’UE.

(...)