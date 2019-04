L'un des endroits les plus secrets de ce monument était enfin arpenté par l'équipe de journalistes pour être dévoilé: la charpente. Surnommé "la forêt" en raison de la quantité inimaginable de chênes utilisés afin de la construire, a été complètement détruite lors de l'incendie.







Cette structure impressionnante, entièrement faite de bois, a été mise en place en 1220. Au-dessus du chœur et de la nef, cette charpente n'était pas agrémentée d'électricité. Pour éviter tout incendie...





Poutres, passages et espaces méticuleusement calculés s'entremêlaient sur 100 mètres de long et 13 mètres de large. Et l’ordonnancement de cette charpente avait un objectif bien spécifique: soutenir la flèche.