La chancelière allemande Angela Merkel a appelé mardi les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE à faire preuve de flexibilité pour trouver un accord sur les nominations aux hautes fonctions européennes. "Tout le monde va devoir bouger", a-t-elle lancé à son arrivée au troisième jour du sommet. Après plus de 15 heures de négociation sans succès dimanche et lundi, les 28 se retrouvent de nouveau ce mardi dès 13H00 pour tenter de désigner le successeur de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, mais aussi choisir les prochains présidents du Conseil et de la Banque centrale européenne, ainsi que le haut représentant de l'UE aux Affaires étrangères.

"Tout le monde va devoir un peu bouger, vraiment tout le monde. Si c'est le cas, alors nous aurons une chance d'aboutir aujourd'hui", a commenté la chancelière.

Un compromis soutenu par cette dernière - qui aurait vu le social-démocrate Frans Timmermans accéder à la Commission - a été rejeté la veille par les Etats de Visegrad, l'Italie, mais aussi les autres membres de sa famille politique européenne, le PPE.

Plusieurs Premiers ministres de cette formation estiment en effet que la présidence de l'exécutif ne peut leur échapper, étant donné que leur famille politique est toujours, malgré un recul, la plus importante dans l'UE.

Le chef du gouvernement letton, Krisjanis Karins, a notamment plaidé pour qu'une nouvelle approche soit adoptée ce mardi.

"Nous avons besoin d'une proposition qui rassemble les Etats, pas qui les divise. Il y a plusieurs options, mais il est clair que les candidats avancés jusqu'à présent n'ont pas eu un effet rassembleur", a-t-il analysé.

"Il est donc peut-être temps que nous regardions au-delà de ceux-ci", a-t-il ajouté, rejetant implicitement qu'une solution puisse être trouvé avec les spitzenkandidaten, qui ont été mis en avant par le Parlement européen dans la course à la présidence de la Commission.