"Je rends ma carte". C'est par ces mots que Joachim Son-Forget, désormais ex-député de La République en Marche (LREM) - parti d'Emmanuel Macron - a annoncé claquer la porte. "J'ai été suspendu. Ce n'était pas une lettre d'avertissement. Du coup, après échanges téléphoniques non fructueux, j'ai pris ma décision après l'avoir annoncée au président. Pas de drame mais de la constance", écrit-il ce samedi sur le réseau social Twitter.

Même média social qui lui avait coûté de nombreux dérapages en tous genres. Parmi ceux-ci, des attaques ouvertes envers ses pairs. On y voit des publications satyriques où se mélangent sabres lazer et citations de Boris Vian et du rappeur Booba.





Une attaque sexiste visant une sénatrice française lui avait en outre coûté une convocation dans deux semaines par le bureau du groupe LREM, comme on peut le lire chez nos confrères de Valeurs actuelles.





Une démission certes, mais pas un clap de fin définitif de sa carrière politique, puisque Joachim Son-Forget annonce dans Valeurs actuelles que s'il "regrettait que son parti soit devenu un lieu de copinage", il n'excluait pas "de constituer une liste aux élections européennes". Comment compte-t-il tirer son épingle du jeu? Son parti, il le fera connaître "quitte à continuer à utiliser la satire et des méthodes de communication innovantes".