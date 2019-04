Des tirs près d'une discothèque de Melbourne, dans l'ouest de l'Australie, ont fait de "nombreuses victimes" aux premières heures de la journée de dimanche, a indiqué la police sans donner plus de précisions.

Selon les médias australiens toutefois, il n'y aurait que des blessés. "Les enquêteurs estiment que de nombreuses personnes ont été atteintes à la sortie d'une discothèque, à proximité de Little Chapel Street et de Malvern Road, vers 03H20 (17H20 GMT samedi)", a indiqué la police dans un communiqué. La police n'a pas fourni plus de détails sur les personnes touchées par ces tirs, indiquant seulement que l'incident s'était produit dans le quartier de Prahran, à Melbourne.

"Les circonstances exactes sont en cours de reconstitution", a-t-on ajouté de même source.

Les tueries de masse sont rares en Australie où les lois sur le port d'armes sont rigoureuses depuis la mort de 35 personnes en 1996, à Port Arthur, en Tasmanie. L'année dernière, sept membres d'une même famille ont péri dans l'ouest de l'Australie. Le meurtrier s'est ensuite aussitôt suicidé. Il s'agit de la tuerie la plus meurtrière dans le pays depuis le drame de Port Arthur.