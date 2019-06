L'élection d'un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni ne devrait pas changer ce qui est sur la table et bien connu, a indiqué lundi la Commission européenne, interrogée sur les déclarations récentes du candidat Premier ministre Boris Johnson. Ce week-end, M. Johnson, qui fait la course en tête parmi la dizaine de candidats à la succession de la Première ministre britannique Theresa May, a menacé de ne pas payer la facture du Brexit - un montant évalué entre 40 et 45 milliards d'euros - si l'UE n'acceptait pas de meilleures conditions pour son pays.

"Ce qui est sur la table a été négocié par Commission européenne et approuvé par les États membres, et l'élection d'un nouveau Premier ministre ne devrait pas changer les paramètres actuels, qui sont bien connus", a répondu le porte-parole en chef de la Commission, Margaritis Schinas, lors du point presse quotidien.

L'UE a jusqu'ici refusé fermement de renégocier l'accord de retrait, se disant tout au plus disposée à rediscuter de la déclaration politique dessinant les contours de la relation post-Brexit.