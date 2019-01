La Chambre des communes a rejeté mardi soir un premier amendement sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE de la Première ministre Theresa May. Introduit par le leader travailliste, Jeremy Corbyn, cet amendement visait à écarter un no deal. M. Corbyn réclamait dans son texte un vote à la Chambre des communes pour choisir entre deux options: soit un accord remanié incluant une union douanière avec l'UE et une "relation solide" avec le marché unique, soit l'organisation d'un second référendum.

Son amendement a été rejeté par 327 députés (l'ensemble du parti conservateur de Mme May et son allié nord-irlandais du DUP), alors que 296 l'ont soutenu.

Les députés britanniques votent ce soir plusieurs amendements pour exprimer leurs vues sur le Brexit, voire essayer de reprendre la main vis à vis de l'exécutif, après avoir rejeté le 15 janvier par une écrasante majorité le traité de retrait conclu par le gouvernement avec les Européens.