Le premier jackpot exceptionnel de l’année de l’EuroMillions tombe ce vendredi 1e février. Une super cagnotte qui a été revue à la baisse à cause ... du Brexit !

Les joueurs de l’EuroMillions auront la mauvaise surprise de découvrir une cagnotte plus faible que prévue initialement lors du tirage ce soir. De 130 millions d’euros, le gros lot passe à 120 millions, une conséquence inattendue du Brexit.

Cette diminution de gain est due à la chute de la Livre Sterling. En effet, 130 millions d'euros valent aujourd'hui à peine 115 millions (113 pour être précis) selon le taux de change. Le jackpot exceptionnel a donc été revu à la baisse, à 120 millions d’euros.

Même en cas de no-deal, l’EuroMillions continuera à être joué au Royaume-Uni. Le jeu est géré conjointement par les loteries nationales des neuf pays participants et il n’est pas nécessaire d’être membre de l’Union européenne. La Suisse, par exemple, joue à l’EuroMillions depuis 2004 et n’est pas membre de l’UE. Cependant, la valeur des prix pourrait être influencée selon qu'un accord soit conclu ou non. L'euro étant la devise de base de l’EuroMillions, les prix attribués aux joueurs suisses et britanniques doivent être convertis. Pour les jackpots, il s’agit simplement de verser un montant égal à l’équivalent en euros sur la base du taux de change en vigueur le jour du tirage.