La Première ministre britannique Theresa May se rendra mardi en Irlande du Nord - l'une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni -, où elle effectuera une visite à la frontière avec la République d'Irlande, a confirmé son porte-parole. La conservatrice s'exprimera sur "la détermination de son gouvernement à éviter le retour d'une frontière dure" sur l'île irlandaise après le Brexit. Mardi dernier, les députés britanniques ont adopté un amendement déposé par le conservateur Graham Brady et soutenu par le gouvernement, demandant des "arrangements alternatifs" aux dispositions relatives au controversé "filet de sécurité" (ou "backstop") prévu dans l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE. Cette mesure vise à éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

Après ce vote, Theresa May a dit vouloir rouvrir les négociations avec l'UE, même si les Européens lui ont jusqu'ici adressé un refus ferme.

La Première ministre aurait prévu de se rendre à Bruxelles en fin de semaine. Aucune rencontre avec le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, n'a été confirmée pour l'instant, mais sa "porte reste toujours ouverte", a précisé une porte-parole de l'exécutif européen.