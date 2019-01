Différents amendements attachés à plusieurs scénarios sur le Brexit sont votés ce mardi soir au Parlement britannique.

- La Chambre des communes a rejeté mardi soir un premier amendement sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE de la Première ministre Theresa May. Introduit par le leader travailliste, Jeremy Corbyn, cet amendement visait à écarter un no deal. M. Corbyn réclamait dans son texte un vote à la Chambre des communes pour choisir entre deux options: soit un accord remanié incluant une union douanière avec l'UE et une "relation solide" avec le marché unique, soit l'organisation d'un second référendum.

Son amendement a été rejeté par 327 députés (l'ensemble du parti conservateur de Mme May et son allié nord-irlandais du DUP), alors que 296 l'ont soutenu.

Les députés britanniques votent ce soir plusieurs amendements pour exprimer leurs vues sur le Brexit, voire essayer de reprendre la main vis à vis de l'exécutif, après avoir rejeté le 15 janvier par une écrasante majorité le traité de retrait conclu par le gouvernement avec les Européens.

- Les députés britanniques ont voté mardi soir un amendement qui exclut une sortie de l'Union européenne sans accord, à deux mois de la date prévue du Brexit, le 29 mars.

Cet amendement, qui n'est toutefois pas contraignant pour le gouvernement de la Première ministre conservatrice Theresa May, a été adopté de justesse, par 318 députés, tandis que 310 s'y sont opposés.

- Les députés britanniques ont voté mardi un amendement demandant de modifier l'accord de Brexit négocié avec l'Union européenne, en particulier une disposition visant à éviter le retour à une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

Avant le vote, acquis par 317 voix contre 301, la Première ministre Theresa May avait estimé que cet amendement, déposé par le conservateur Graham Brady, lui donnerait "mandat" pour rouvrir les négociations, ce que Bruxelles s'est jusqu'ici refusé à faire, à deux mois du Brexit.

- L'Union européenne a rétorqué que l'accord de Brexit n'était pas renégociable.

