“C’est une méthode bien connue pour faire taire les journalistes qui dérangent”, soupire Atanas Tchobanov, dont le site d’investigation Bivol fait trembler les grandes figures du pouvoir en Bulgarie. Lui et son acolyte, Assen Yordanov, viennent d’apprendre qu’ils font l’objet d’une enquête judiciaire douteuse, menée qui plus est au plus haut niveau du parquet bulgare “comme s’il s’agissait de grands criminels”. Les deux hommes seraient suspenctés d’avoir acquis des biens immobiliers à des prix inférieurs au marché, sur base d’un rapport soi-disant signé par BOETS, une ONG anticorruption. Sauf que celle-ci dément être à l’origine de ces accusations et a d’ailleurs porté plainte pour usurpation d’identité. Aux yeux d’Atanas Tchobanov et d’Assen Yordanov, qui a été auditionné pendant plus de trois heures le 13 juin 2019, “cela ressemble clairement à une opération d’intimidation et de rétorsion”, d’autant que le procureur général Sotir Tzatsarov, à l’origine de l’enquête, a été visé par l’une des investigations de Bivol.

(...)