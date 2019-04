Avec un record de 245 000 candidats en lice pour des élections locales en plus de la présidentielle et des législatives, l’Indonésie organisait mercredi le plus vaste scrutin de son histoire. Les opérations ont nécessité une logistique gigantesque dans cet immense archipel de plus de treize mille îles qui forme, avec 265 millions d’habitants, le quatrième pays le plus peuplé du globe - et la plus grande nation musulmane de la planète.

(...)