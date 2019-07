International Censure ou "hasard" du calendrier ? En tout cas, le caricaturiste Michael de Adder a été congédié par le groupe de presse Brunswick News après qu'un de ses dessins sur Donald Trump a fait le tour de la Toile.

Dans celui-ci, on peut voir le président américain jouer au golf à côté des corps de deux migrants salvadoriens, le père et sa fille, noyés dans le Rio Grande, en tentant de franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ce cliché avait également fait le tour des réseaux sociaux fin du mois de juin.

"Au cours des deux dernières semaines, j’ai fait trois dessins de Trump. Deux sont devenus viraux et le troisième encore plus, et un jour plus tard, j’ai été lâché. Du jour au lendemain, c’était comme si je n’avais jamais travaillé pour le journal. Tirez-en vos propres conclusions", explique le caricaturiste sur Twitter, repris par Le Monde. De Adder travaillait pour le groupe depuis 17 ans.

L'Association des caricaturistes canadiens vient en tout cas au secours de M. de Adder: son président explique d'ailleurs que "même s'il y n'a pas de raison donnée pour le licenciement, ce n'est pas un hasard."

L'entreprise a tenu à répondre sur Facebook en affirmant que le renvoi de M. de Adder n'avait rien à voir avec son dessin sur Trump. Elle explique avoir déjà engagé un autre caricaturiste (Greg Perry) avant la publication du dessin en question. Mauvais timing, donc, officiellement.