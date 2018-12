À 33 ans, Claas Relotius était un des journalistes vedettes de l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.

Une "plume" qui collectionnait les titres et les récompenses pour ses articles, ses reportages ou ses interviews. Le 3 décembre dernier, il s’était vu décerner à Berlin le Prix du meilleur reportage de l’année pour un article sur la guerre en Syrie paru en juin dans le magazine installé à Hambourg.

Un peu plus de deux semaines plus tard, le 19 décembre, la valeur montante était descendue en flèche. Le journaliste avait pris la très mauvaise habitude d’inventer tout ou partie de son travail.

Dans un long article publié sur son site internet, le Spiegel a expliqué que "toutes les sources" du reportage pour lequel Claas Relotius a été primé sont "douteuses". Avant de poursuivre par ces mots : "Beaucoup de choses sont purement imaginées, inventées, mensongères. Citations, lieux, scènes, personnages soi-disant de chair et de sang. Fake !"

Et le reportage incriminé ne serait pas un cas unique. Le Spiegel a relevé qu’au moins quatorze des soixante articles écrits par Claas Relotius dans l’hebdomadaire depuis 2011 seraient "en partie falsifiés".

Le magazine laisse aussi entendre qu’il ne serait pas le seul à avoir subi la légèreté de ce journaliste. En effet, avant d’intégrer la rédaction du Spiegel, en 2017, Relotius avait collaboré à de nombreux autres journaux prestigieux, notamment la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt ou Süddeutsche Zeitung.

Le pot aux roses a été révélé à la suite d’un reportage consacré à une milice de citoyens américains patrouillant le long de la frontière avec le Mexique pour barrer la route aux migrants venus du Sud.

L’article, publié à la mi-novembre, était cosigné avec un autre journaliste du Spiegel qui avait des doutes sur l’authenticité des sources citées par son confrère. Après avoir nié, le journaliste est passé aux aveux et a tenté de se justifier : "la pression que je me mettais à ne pas m’autoriser à échouer grandissait au fur et à mesure que j’avais plus de succès." Le journaliste a été prié de quitter l’hebdomadaire qui a fait de l’investigation sa marque de fabrique.H. Le.