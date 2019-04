L'homme arrêté jeudi à la cathédrale Saint-Patrick de New York avec deux bidons d'essence et des briquets, deux jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris enseignait la philosophie et avait acheté un billet d'avion pour Rome.

La police a identifié jeudi comme Marc Lamparello, 37 ans, le suspect qu'elle avait interpellé mercredi vers 20 heures locales à l'entrée de la cathédrale néo-gothique de la 5e Avenue, au coeur de Manhattan.

"Il semble qu'il n'y ait aucune connexion avec un groupe terroriste ou aucune intention liée au terrorisme", a déclaré aux journalistes le commissaire adjoint de la police new-yorkaise, John Miller.

Mais les motivations de cet homme, qui enseignait la philosophie à mi-temps pour l'université new-yorkaise de Lehman, restent à éclaircir. Selon le New York Times, il a été hospitalisé pour une évaluation psychiatrique.

M. Miller a confirmé jeudi que M. Lamparello avait, avant son interpellation, acheté un billet d'avion pour Rome, dont le départ était prévu jeudi après-midi. Il avait par ailleurs déjà été interpellé lundi dans une cathédrale de Newark, ville du New Jersey toute proche de New York, après avoir refusé de partir après l'heure de fermeture, ressort-il de son interrogatoire.

M. Lamparello devait être présenté à un juge pour être inculpé de trois chefs d'accusation: tentative d'incendie, mise en danger de la vie d'autrui et effraction, a indiqué jeudi soir un porte-parole de la police, sans pouvoir préciser quand l'inculpation aurait lieu.