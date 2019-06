Les trois souscriptions lancées en Belgique pour restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris, partiellement endommagée par un incendie dans la soirée du 15 avril, ont rapporté près de 265 000 euros, a appris La Libre Belgique.

Cet argent a été transféré "la semaine dernière" à la Fondation de France, nous indique Dominique Allard, directeur à la Fondation Roi Baudouin et responsable de ses services de philanthropie et du patrimoine.

La Fondation Roi Baudouin avait lancé une souscription sans beaucoup de publicité le 19 avril. Le magazine L’Éventail et l’Association royale des Demeures Historiques avaient fait de même. Au total, "un gros millier" de donateurs ont contribué, les dons s’échelonnant " entre 10 euros et plusieurs milliers ".

Dominique Allard, qui supervise d’autres collectes en faveur du patrimoine belge, estime que 265 000 euros, c’est "beaucoup pour un projet qui se trouve à l’étranger". "Notre-Dame sort du domaine du patrimoine et croise plusieurs causes à la fois, le souvenir, l’histoire, l’attachement à la France et à l’art gothique", explique-t-il.

Les dons belges sont définitifs, contrairement au système français qui peut comptabiliser les promesses de dons. En France, près de 350 000 donateurs ont promis 850 millions d’euros. Mais à la mi-juin, seulement 9 % de ces dons avaient été effectivement versés. Le ministre français de la Culture Frank Riester a expliqué le 14 juin sur France 2 que des conventions sont en négociation avec les gros donateurs et émis l’espoir que "des dons vont être donnés progressivement en fonction de l’avancée des travaux". La Fondation de France communiquera plus tard sur la façon dont elle entend singulariser la générosité belge.