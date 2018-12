International Londres a mis en place un réseau destiné à contrer la désinformation.

Le 12 décembre, en pleine agitation sur les négociations sur le Brexit, le Parti travailliste attaque le gouvernement pour son rôle dans les actions menées par l’Institute for Statecraft. Il accuse cette ONG de mener une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux à son égard et plus spécifiquement à l’encontre du dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, notamment qualifié "d’idiot utile" du président russe Vladimir Poutine.



(...)