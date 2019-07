Ces cigarettes importées de Suisse sont plus nocives que celles qui sont fumées en Europe. Une importation favorisée par un marché marocain libéralisé.

Derrière son cageot mis à la verticale qui lui sert d’étalage pour ses cigarettes, Mohamed vend à l’unité des Gauloises et des Marquises, mais surtout des Marlboro et des Winston. Quand il entend que ces dernières viennent de Suisse, il se réjouit : “C’est bien, elles sont de meilleure qualité alors !”Pourtant, toutes les cigarettes importées de Suisse vers le Maroc sont plus fortes et plus nocives, selon l’ONG Public Eye, qui enquête sur les injustices en Suisse, notamment économiques. La Suisse exporte les trois quarts de sa production de cigarettes, et le royaume chérifien en est le deuxième pays de réception, après le Japon et avant l’Afrique du Sud. Selon la douane, environ 22 % des cigarettes fumées au Maroc viennent de Suisse, soit 2 900 tonnes annuelles. À la tête des importations : Philip Morris International et Japan Tobacco Imperial, deux groupes dont les sièges sociaux sont installés dans la confédération helvétique et qui vendent leurs Malboro, Camel et Winston au Maroc depuis la libéralisation du marché du tabac, en 2011.

(...)