"Je ne suis plus stressé depuis longtemps. Parce que je suis totalement innocent." Assis sur une chaise en bois massif, dans son majestueux bureau de président de la Chambre des députés, Liviu Dragnea s’adresse au journaliste du quotidien Adevarul avec le ton posé d’un homme qui n’a rien à se reprocher. À quelques jours du clap final d’un procès qui pourrait abattre sa carrière politique, le baron des barons de la Roumanie n’a pas changé l’attitude qui a fait sa signature, empreinte à la fois de l’assurance arrogante d’un politicien indestructible et de l’humilité attachante d’un provincial.

Ce lundi, le pays voit son réel dirigeant, chef du Parti social-démocrate au pouvoir, définitivement condamné à trois ans et demi de prison, dans une affaire d’emplois fictifs qui traîne devant les tribunaux depuis 2017. Cette condamnation de Liviu Dragnea est un "tremblement de terre médiatique et politique inédit", selon le politologue Andrei Taranu."Cette décision met fin à la période politique la plus noire de ces trente dernières années. Nous revenons en Europe", a réagi aussitôt Dan Barna, leader de l'Union Sauvez la Roumanie, dans l'opposition.

Celui qui incarne à la perfection la loi de la débrouillardise et des petits arrangements, héritée du communisme et reconvertie à l’ère de la transition, espérait s’en tirer, lui qui travaille depuis deux ans à mater la justice. Sa contestation devant la Cour constitutionnelle de la sélection du panel de juges en charge de cette affaire pourrait encore avoir des effets rétroactifs et le libérer. Verdict le 5 juin.

Né en 1962 dans la région de Teleorman (Sud), ce sexagénaire à la moustache grise est un parangon du self-made-man, version roumaine des années 1990, pur produit du chaos d’un pays à l’aube de la démocratie. Jeune, il se rêvait chauffeur de camion et avait "une aversion à l’égard de l’idée de politique" tant le communisme l’en avait dégoûté, a-t-il confié à Adevarul en 2016.

(...)