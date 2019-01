Comme la plupart des spécialistes estiment que le premier face-à-face entre le président américain et le numéro un nord-coréen, en juin dernier, à Singapour, n’a livré aucun résultat, nombreux sont d’ores et déjà ceux qui doutent de l’utilité d’en organiser un second (quand bien même une rencontre avec le président chinois Xi Jinping pourrait être utilement programmée vers la même date). Donald Trump pense bien sûr différemment et, dans un tweet, mercredi, il a encore répété que les relations entre Washington et Pyongyang "sont meilleures qu’elles n’ont jamais été".