La course à la succession de la Première ministre britannique Theresa May s'est resserrée vendredi après le retrait d'un des sept candidats encore en lice, le ministre de la Santé Matt Hancock.

Cet ancien économiste de la Banque d'Angleterre a annoncé son retrait sur Twitter, sans indiquer s'il se rallierait derrière l'un des six candidats restants.

"J'ai décidé de me retirer de la course et de travailler pour trouver la meilleure façon de promouvoir les valeurs qui me tiennent à coeur", déclare-t-il.

Incapable de mettre en oeuvre le Brexit, prévu le 29 mars puis repoussé au 31 octobre, Theresa May a démissionné le 7 juin du poste de chef du Parti conservateur. Son successeur, qui deviendra in fine Premier ministre, doit être désigné d'ici la fin juillet par les tories.

Le processus a lieu en deux temps: les 313 députés conservateurs s'expriment d'abord sur les candidats lors d'une série de votes à bulletin secret jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux, avant que les 160.000 membres du parti ne départagent les finalistes.

Matt Hancock, 40 ans, était arrivé jeudi en sixième position du premier tour de vote des députés conservateurs, avec 20 voix, très loin derrière le favori, l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson (114 voix), grand artisan de la victoire du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016.

Le prochain tour de vote aura lieu mardi, après un débat télévisé dimanche.