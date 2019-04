Theresa May voudrait reporter le Brexit, prévu le 12 avril, au 30 juin. Les Vingt-sept jugent plus raisonnable d’envisager un report à plus long terme. Le feuilleton Brexit pèse sur le moral des Britanniques.

Pas plus que le 29 mars, date à laquelle le Brexit était initialement programmé, le 12 avril prochain ne devrait être le jour où le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne. Réunis à Bruxelles ce mercredi soir, les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-sept accorderont à la Première ministre britannique Theresa May une extension de la période de deux ans prévue par l’article 50 du traité sur l’UE pour préparer le retrait d’un Etat membre. “On n’en est pas encore là”, tempérait, sans trop convaincre, une source proche des discussions à la veille du sommet. Mais c’était hier.

Car ce mercredi, tous les échos concordent : ce n’est désormais plus sur l’opportunité de repousser la date du Brexit que portera le débat, mais sur la durée de l’extension ainsi que sur les conditions qui y sont attachées.

La perspective de prolonger la présence du Royaume-Uni dans l’UE n’enchante pas tous les États membres, loin de là. Parce qu’il leur tarde de mettre un terme à l’incertitude économique et politique causée par ce Brexit qui ne se produit pas, mais aussi parce qu’ils voudraient se consacrer aux autres enjeux européens.

Reste cependant qu’un no deal et un très coûteux retrait désordonné du Royaume-Uni ne sont dans l’intérêt de personne. Aussi, dans sa lettre d’invitation aux leaders de l’Union, le président du Conseil européen, Donald Tusk s’est-il dit confiant qu’ils feraient "le maximum pour éviter ce scénario".