Le Premier ministre et tous les ministres vont démissionner à partir d'aujourd'hui”, a annoncé vendredi, Vladimir Cebotari, vice-président du Parti démocrate de Moldavie (PDM), contrôlé par l’oligarque Vlad Plahotniuc. Cette annonce est un premier pas pour mettre fin à une crise qui agite le pays depuis une semaine, sous le regard inquiet de la communauté internationale. Le parti pro-russe PSRM du président Igor Dodon et le bloc pro-européen ACUM se sont accordés, le samedi 8 juin, pour former un nouveau gouvernement, dirigé par Maia Sandu, icône anticorruption. Mais M. Plahotniuc refusait jusqu’ici de plier, bloquant l’accès du nouveau gouvernement aux institutions de l’Etat et maintenant en place le sien.

Si l’oligarque, accusé d’avoir séquestré la République de Moldavie pendant des années, a fait un pas en arrière, la crise n’est pas pour autant résolue. “Notre décision a un effet politique (...). Elle ne va pas solutionner le blocage juridique et institutionnel dans lequel se trouve le pays”, a d’ailleurs précisé Vladimir Cebotari, considérant donc que le nouveau gouvernement de Maia Sandu est illégal. M. Plahotniuc a usé de son influence sur la Cour constitutionnelle pour tenter de dissoudre le Parlement, invalider le nouvel exécutif et de convoquer des élections anticipées. Le PDM a donc ajouté que celles-ci restent le “scénario le plus probable” pour régler la situation.

Une vision que le nouveau gouvernement ne partage pas, se considérant légitime et bénéficiant du soutien de Washington et de Moscou.Le président Igor Dodon a donc exhorté les juges de la Cour constitutionnelle à se réunir d'urgence et à revoir leur décision : "Plahotniuc n'est plus là. Il n'y a personne pour vous effrayer."

“Qu’on soit clairs. Il n’y a pas de démission d’un gouvernement qui n’existe pas. Nous avons triomphé face au mal. La Moldavie est libre”, s’est réjouie la Première ministre. C’est une victoire mais pas la dernière. Nous devons rester vigilants”, a cependant mis en garde le président Igor Dodon.