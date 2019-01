Le soleil dépasse à peine l’horizon en cette fin de mois de décembre dans le comté de Finnmark, dans le nord-est de la Norvège. L’éleveur de rennes Jovsset Ante Sara enfourche sans relâche son scooter des neiges pour diriger ses 300 bestiaux au long de leur migration jusqu’au "Vinterland", leur zone de pâturage d’hiver. Le conte de Noël s’arrête là : d’ici à la fin de l’année, les trois quarts de son troupeau doivent être exécutés sur ordre du gouvernement. Jovsset Ante Sara fait partie des 80 000 à 100 000 Samis qui forment le dernier peuple autochtone d’Europe et sont dispersés dans les zones septentrionales finlandaises, norvégiennes, suédoises et russes. Seuls 10 % d’entre eux sont encore éleveurs de rennes, et la plupart vivent en Norvège, où cette pratique ancestrale leur est exclusivement réservée. En 2013, 231 éleveurs norvégiens ont, comme Jovsset Ante Sara, reçu l’ordre de réduire leurs troupeaux.