Le "non" l'a emporté massivement parmi les députés de la Chambre des communes, avec 432 voix contre et 202 voix en faveur de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE). Cette défaite par 230 voix est historique puisqu'elle est la plus importante essuyée par un gouvernement britannique depuis les années 1920.

Theresa May a désormais jusqu'à lundi pour présenter au Parlement un "plan B", si elle survit à la motion de défiance. "La chambre a parlé et ce gouvernement écoutera", a-t-elle déclaré immédiatement après le vote, proposant des discussions entre partis déterminer la voie à suivre.

"Un vote contre cet accord n'est qu'un vote pour l'incertitude, la division et la menace très réelle de ne pas conclure d'accord", insistait Theresa May avant le vote. Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a dans la foulée déposé une motion de censure contre le gouvernement de May. "J'ai introduit une motion de censure contre ce gouvernement", a dit M. Corbyn, qualifiant de défaite "catastrophique" pour le gouvernement le résultat du vote sur l'accord de Brexit.

Londres doit "clarifier" ses intentions

Les 27 pays restants dans l'UE "vont rester unis" face à Londres après le rejet par les députés britanniques de l'accord négocié avec Theresa May, a déclaré mardi soir un porte-parole du président du Conseil européen. "Nous regrettons le résultat de ce vote et nous exhortons le gouvernement britannique à clarifier ses intentions aussitôt que possible", a dit le porte-parole, ajoutant que M. Tusk avait consulté les dirigeants des autres pays de l'UE.

Donald Tusk, le président du Conseil européen a appelé à une "solution positive" après le rejet. "Si un accord est impossible, et que personne ne veut un non-accord, alors qui aura finalement le courage de dire quelle est la seule solution positive ?", a demandé M. Tusk, premier dirigeant européen à s'exprimer après le vote, dans un tweet.

Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne a lui annoncé que "le risque d'un Brexit sans accord s'est accru" après ce vote. "J'appelle le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible. Le temps est presque écoulé", a déclaré le président de l'exécutif européen, ajoutant "prendre note avec regret du vote britannique".

Il a précisé que même si la Commission ne voulait pas d'un divorce sans accord, l'exécutif européen allait "continuer à préparer son travail de solution d'urgence pour être certain que l'UE est totalement préparée" aux conséquences d'un Brexit brutal.

"La balle est plus que jamais dans le camp des Britanniques", a de son côté déclaré Charles Michel.

Trois amendements retirés

Le vote a débuté après l'examen d'un amendement demandant des modifications de l'accord, qui a été rejeté à 20H23 (heure belge), trois autres amendements ayant été retirés. Nul ne s'attendait à ce que les députés adoptent le texte. La grande inconnue restait l'ampleur de la défaite. Démission de la Première ministre, report du Brexit voire pas de Brexit... : tous les scénarios restent possibles.

Le Royaume-Uni doit en principe quitter l'UE le 29 mars. En cas de "retrait ordonné", prévu par l'accord, Londres et Bruxelles commenceraient à discuter de leur future relation commerciale. En première ligne dans ce dossier côté européen, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker est retourné à Bruxelles, après une intervention à Strasbourg, pour "gérer la situation après le vote", a déclaré son porte-parole.

"Rien n'a changé"

Le vote a ravivé les passions dans un Royaume-Uni profondément divisé depuis le référendum de juin 2016, avec une classe politique se montrant incapable de se mettre d'accord sur le type de relation souhaité avec l'UE, entre rupture franche et maintien de liens étroits. La tension était palpable dans les milieux financiers, prêts à faire face à une forte volatilité des actifs britanniques, livre sterling en tête. La monnaie britannique perdait un peu de terrain face au dollar et à l'euro mardi en fin de journée.

Les salles des marchés des grandes banques et des sociétés de courtage devaient être animées jusqu'à très tard, et la puissante Association des constructeurs et des vendeurs automobiles (SMMT) a mis en garde contre "les conséquences catastrophiques" d'une sortie sans accord. La fébrilité régnait également autour du Parlement, où étaient rassemblés militants pro et anti-Brexit, drapeaux du Royaume-Uni ou de l'UE à la main.

Initialement prévu en décembre, le vote avait été reporté à la dernière minute par Mme May pour éviter une défaite annoncée et tenter d'obtenir des "assurances" supplémentaires des dirigeants européens. Ceux-ci se sont contentés de réaffirmer lundi que l'UE "ne souhaite pas" l'entrée en vigueur de la disposition la plus controversée de l'accord, celle du "filet de sécurité" ("backstop" en anglais).

Cette option de dernier recours prévoit de maintenir le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, si aucune autre solution n'est trouvée à l'issue de la période de transition post-Brexit. Les "Brexiters" de son Parti conservateur y voient une forme d'ancrage indéfini dans l'UE et le petit parti unioniste nord-irlandais DUP une menace pour l'intégrité du Royaume-Uni.

Ces garanties ont laissé de marbre le DUP, dont le soutien est indispensable à Theresa May pour disposer d'une majorité absolue au Parlement. "Nous ne laisserons pas des bureaucrates à Bruxelles nous séparer du reste du Royaume-Uni", a lancé sur la BBC Sammy Wilson, chargé du Brexit au sein du DUP. Pour l'opposition travailliste comme pour les libéraux-démocrates (europhiles) et les nationalistes écossais du SNP, "rien n'a changé".

Un débat au Parlement européen mercredi matin

Le Parlement européen mènera mercredi dès 8h30 un débat sur le Brexit, à peine douze heures après que les députés de la Chambre des communes auront voté sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE. Le débat au Parlement européen, auquel participera le négociateur en chef de la l'UE Michel Barnier, devrait de son côté permettre d'en savoir plus sur le positionnement des Européens pour la suite des événements.

Un report de la date du Brexit - prévu le 29 mars 2019 - via une extension de l'article 50 du Traité de l'UE apparaît de plus en plus comme une éventualité crédible. L'unanimité des 28 est cependant requise pour qu'un tel scénario puisse voir le jour.