La région Ile-de-France va débloquer 10 millions d'euros d'"aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les premiers travaux" de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée lundi par un gigantesque incendie, a annoncé mardi Valérie Pécresse.

"Cette reconstruction, qui va évidemment coûter très cher, va mobiliser tout un pays, les meilleurs architectes, les meilleurs artisans de France, peut-être du monde; nous allons nous y atteler dès maintenant", a déclaré la présidente (LR) de région sur Radio Classique.

L'enveloppe de 10 millions sera débloquée "dans les prochains jours", a indiqué Mme Pécresse, disant en avoir informé mardi matin par téléphone l'archevêque de Paris Monseigneur Michel Aupetit.

"Une nation est en mouvement. Qu'est-ce qu'une nation ? C'est quand un peuple se lève et dit on va reconstruire", a relevé Mme Pécresse, disant avoir "une passion pour Notre-Dame, qui incarne pour nous tous l'immense beauté de Paris et le génie français", et "a scandé toute notre histoire".

Dans la nuit, la famille Pinault a annoncé débloquer 100 millions d'euros pour Notre-Dame.

Le groupe LVMH et la famille Arnault ont annoncé mardi un "don" de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction.

Ravagée par un incendie, apparemment accidentel, Notre-Dame de Paris a été défigurée mais ne s'est pas totalement effondrée grâce à l'intervention des pompiers qui sont parvenus à maîtriser les flammes et sauver la structure de l'édifice, qu'Emmanuel Macron a promis de "rebâtir".

Appel aux dons

La "Fondation du patrimoine", organisme privé à but non lucratif qui œuvre à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français, a lancé comme annoncé, durant la nuit, un appel aux dons en vue de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, partiellement ravagée par un incendie lundi soir. La fondation a communiqué durant la nuit un lien vers la page créée sur son site pour la récolte d'argent pour la cathédrale, mais celle-ci semble être victime de son succès: la récolte de fonds, et le site web de la fondation dans son ensemble, sont inaccessibles mardi matin vers 8h00.