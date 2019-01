La scène est choquante et a fait parler d'elle outre-Atlantique. Lors d'une manifestation à Washington intitulée la "Marche des peuples autochtones", qui défend les droits et la culture des tribus amérindiennes, ces derniers ont croisé la route sur les marches du Lincoln Memorial d'un groupe d'adolescents de la Covington Catholic High School, une école privée qui envoie ses élèves chaque année à la "marche pour la vie", une manifestation anti-avortement.

Un groupe d'adolescents nargue un vétéran du Vietnam

Dans une vidéo, on remarque Nathan Philipps, autochtone originaire du Nebraska et vétéran de la guerre du Vietnam, chanter l'AIM (American Indian Movement). Rapidement, un groupe d'adolescents portant des casquettes "MAGA", le slogan de Donald Trump (Make America Great Again), arrive autour du vétéran et commence à le narguer. Un des jeunes se place en face de Nathan Philipps, lui barrant le passage avec un sourire moqueur, chauffé par ses condisciples. Une scène qui a été postée sur les réseaux sociaux et a été rapidement partagée.

Nathan Philipps a tenu à réagir sur Instagram après cet incident. "Je les ai entendus dire 'Construisons ce mur!', 'Construisons ce mur!', a-t-il expliqué. "Ce sont des terres indigènes... Les murs ne devraient pas exister. Nous n'en avons jamais bâti."

"Si j'avais continué à avancer vers ce jeune homme, j'aurais empiété sur son espace. Je l'aurais touché. C'est la chose dont le groupe avait besoin pour se jeter sur moi", a-t-il indiqué à CNN, dans des propos relayés par le Huffington Post. "J'ai ressenti de la peur. Pas pour ma personne, mais pour les générations futures. Leur attitude ne rend pas l'Amérique meilleure, elle démolit tout simplement l'idée, l'esprit des Etats-Unis."

Une scène qui a suscité une vive indignation

La vidéo a très vite fait le tour des réseaux sociaux. De nombreux internautes ont dénoncé l'attitude des jeunes autour de Nathan Philipps. La députée Deb Haaland, une des premières femmes natives américaines élues au Congrès, a tweeté pour prendre la défense de son compatriote. "Ce vétéran a mis sa vie en danger pour notre pays. Cette démonstration de haine, d'irrespect et d'intolérance est un signe du déclin de la décence durant ce mandat. Ça fend le coeur."

L'adolescent, que l'on voit se tenir face à Nathan Philipps, a réagi via un communiqué adressé par... une agence de relations publiques. "Je suis pétrifié à l'idée que des gens aient pu croire quelque chose qui ne s'est pas passé: que des élèves de mon lycée aient entonné des chants racistes envers les Afro-Américains ou les Amérindiens", explique notamment le jeune homme, prénommé Nick Sandmann. Les milieux conservateurs ont dénoncé cet événement en indiquant que c'était simplement une "fake news". "Je n'ai intentionnellement pas fait de grimaces au manifestant. À un moment donné, j'ai souri parce que je voulais qu'il sache que je n'allais pas me mettre en colère, être intimidé, ni être provoqué dans un affrontement plus important. Je suis un chrétien fidèle et catholique pratiquant. Et j'essaie toujours d'être à la hauteur des idéaux que me confère ma foi: rester respectueux des autres et ne rien faire qui puisse conduire à un conflit ou à la violence."

De nombreux médias américains ont souligné que cet incident démontrait l'état actuel de la société américaine, extrêmement clivée à tous les niveaux.