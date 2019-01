Ils étaient environ 2.500 "gilets jaunes" à manifester samedi dans les rues de Rouen. Mais la manifestation a été marquée par l'agression de journalistes de la chaîne LCI. Les deux journalistes tabassés étaient accompagnés de deux agents de sécurité qui ont également été passés à tabac par un groupe de "gilets jaunes".

Un des agents a finalement dû être transporté à l'hôpital. Une plainte a été déposée.

Les images de l'agression, partagées par Paris Normandie, montrent la violence des faits.

Le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, a réagi sur Twitter et condamné les agressions dont ont été victimes des journalistes à Rouen, mais également à Paris et Toulon. "Dans notre démocratie, la presse est libre. Dans notre République, la liberté d'informer est inaliénable. Violenter des journalistes, c'est attenter à l'une et à l'autre", a-t-il écrit.