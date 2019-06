Des dizaines de milliers de manifestants ont bravé la pluie qui s’est abattue sur l’île de Taïwan dimanche pour protester contre les médias pro-Chine et l’influence chinoise sur la démocratie taïwanaise. Le rassemblement contre les "médias rouges" était organisé par Huang Kuo-chang, un député du New Power Party (NPP) de gauche, ainsi que par le bodybuilder et youtubeur Holger Chen.

Ce dernier a déclaré aux journalistes que la manifestation visait à "s’opposer au totalitarisme chinois et à la grave infiltration de l’influence chinoise dans le commerce, les médias et tous les aspects de la société".

Pas de couverture des événements de Hong-Kong

Il a souligné l’absence de couverture médiatique des récentes manifestations à Hong Kong. La police de Hong Kong a annoncé samedi une enquête contre les manifestants qui, vêtus de noir et armés de parapluies, ont bloqué la veille son quartier général pour exiger la démission de la cheffe du gouvernement du territoire, jugeant leur action "illégale" et "irrationnelle".

Le groupe China Times en première ligne

Le président taïwanais Tsai Ing-wen, répondant aux protestations sur sa page Facebook, a appelé à utiliser des mesures administratives et législatives pour "éradiquer les fausses informations de la société taïwanaise". Il a été nommé la semaine dernière pour un second mandat de quatre ans par le Democratic Progressive Party (DPP) au pouvoir.

Les critiques sur la couverture médiatique pro-Chine se sont focalisées sur le groupe China Times, acheté fin 2008 par Tsai Eng-meng, magnat dont la richesse provient essentiellement de la vente de gâteaux de riz et de boissons en Chine.

Tentative d’acheter Taïwan

M. Huang, du NPP, a déclaré qu’en plus de menacer Taïwan militairement, la Chine "tente maintenant d’acheter Taïwan en publiant des publicités dans les ‘médias rouges’ et via des subventions pour qu’ils puissent fabriquer des fausses informations et éroder notre démocratie".

"Je pense qu’il est temps de se lever", a appelé Lo Wen-jia, secrétaire général du DPP au pouvoir, ajoutant que "le meilleur moyen de défendre notre démocratie est de renforcer nos systèmes et de suivre plus rigoureusement les procédures démocratiques, en n’utilisant pas de moyens dictatoriaux pour s’opposer à la dictature".