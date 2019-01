Quelque 32.000 "gilets jaunes" manifestent samedi à travers la France, dont 8.000 à Paris pour le plus important cortège, à l'occasion de l'acte 9 de ce mouvement débuté il y a près de deux mois, d'après des chiffres du ministère de l'Intérieur.

Ces chiffres sont supérieurs à ceux de la semaine passée à la même heure, où 26.000 personnes étaient mobilisées en France, selon une source policière. Ce décompte, le seul disponible pour ce mouvement des "gilets jaunes", est chaque semaine contesté par les manifestants.

Une forte mobilisation à Bourges

Quelque 4.800 "gilets jaunes" défilaient samedi en début d'après-midi à Bourges sur un parcours autorisé tandis que 500 ont choisi manifester dans le calme dans le centre, selon la préfecture du Cher, qui a interdit tout rassemblement dans ce centre historique.

Cet appel à manifester dans le "centre de la France" est l'une des nouveautés de l'acte 9 des "gilets jaunes". En marge de la manifestation, quinze personnes ont été interpellées, de façon préventive, selon la préfecture.

BFMTV rapporte que des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté dans la ville du centre de la France.

Premiers heurts à Paris

Des heurts ont également eu lieu à Paris, dans le secteur des Champs-Elysées et autour de l'arc de Triomphe.

Place de l'Etoile, en haut des Champs-Elysées, un journaliste de l'AFP a constaté plusieurs salves de grenades lacrymogènes. Peu après 14H30, les forces de l'ordre ont essuyé "quelques jets de projectiles" sur l'avenue de Wagram et répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes, selon la Préfecture de police (PP).

Avant cela, plusieurs milliers de "gilets jaunes" s'étaient réunis dans le calme pour rejoindre la place de l'Etoile.

Parmi les slogans récurrent: "libérez Christophe", en référence à l'ex-boxeur Christophe Dettinger filmé en train de frapper deux gendarmes samedi dernier lors de la manifestation des "gilets jaunes" et écroué depuis dans l'attente de son procès.

"Benalla en prison !" ou "Emmanuel Macron, tête de con, on vient te chercher chez toi !", ont aussi scandé des manifestants. En tête de cortège, un service d'ordre porteur de brassards blancs indiquait le chemin à suivre.

Eruc Drouet, l'une des figures du mouvement, avait notamment appelé à rejoindre ce cortège qui doit arriver vers 17h place de l'Etoile, en haut des Champs-Elysées, en passant par les Grands boulevards - un itinéraire toutefois incertain en raison de l'explosion survenue samedi matin dans le IXe arrondissement.

Dans la matinée, à la suite de contrôles, 30 personnes ont été interpellées à Paris samedi matin par les forces de l'ordre, notamment pour port d'arme prohibée ou participation à un groupement en vue de commettre des violences.

Sur les pancartes, on pouvait lire "la précarité n'est pas un métier", "fâché pas facho", ou encore "Macron le peuple aura ta peau".

"L'idée, c'est une journée de soldes, c'est de saison", explique à l'AFP Gérald, un intérimaire de 44 ans venu de Dijon.

"Le rendez-vous était devant Bercy pour demander à Darmanin et toute la clique du gouvernement plus de pouvoir d'achat dans le portefeuille, et ensuite on part faire du shopping dans Paris vers les grands magasins, les Champs-Elysées. Mais c'est symbolique comme shopping parce que nous on n'a pas les moyens", a-t-il ajouté. "Mais attention, on n'est pas venu pour piller les magasins, non plus !"