La dépouille de l’opposant congolais historique Etienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles il y a plus de deux ans, sera rapatriée à Kinshasa, après des mois de tractations entre les familles politique et biologique du défunt et le régime de l’ancien président Joseph Kabila. Un hommage national devrait avoir lieu ce vendredi et des funérailles ce samedi.

Le corps d'Etienne Tshisekedi, père de Félix Tshisekedi qui a récemment succédé à Joseph Kabila au pouvoir en République Démocratique du Congo, sera rapatrié ce 30 mai.

Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, le corps d’Etienne Tshisekedi est conservé depuis lors dans un funérarium d’Ixelles, au prix de, paraît-il, 50 euros par jour.

Tshisekedi était le président du parti d’opposition Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), historiquement opposé au clan Kabila. Il est décédé à Uccle à l’âge de 84 ans des suites d’une embolie pulmonaire.

La dépouille de l’ancien opposant devrait, en vertu d’un accord conclu l’an dernier, reposer dans la périphérie de la ville de Kinshasa, à N’sele, dans une concession familiale. Un mausolée devrait accueillir le corps.

Projet de mausolée controversé

Une polémique était née en mars en RDC à propos d’une décision attribuée à la présidence de la République de débourser 2,5 millions de dollars pour la construction d’un monument en mémoire d’Etienne Tshisekedi. Le mausolée qui doit accueillir la dépouille d’Etienne Tshisekedi fait aussi l’objet de vives critiques. Le coût de ce mausolée s’élèverait à 8,5 millions de dollars à charge du Trésor congolais sans que le moindre appel d’offres ait été lancé.

"Héros national"

Tshisekedi sera aussi élevé le 1er juin au rang de "héros national" - comme l'éphémère premier Premier ministre du Congo indépendant en 1960, Patrice Emery Lumumba, et Laurent-Désiré Kabila, le "tombeur" du dictateur Mobutu Sese Seko, et père de président honoraire Joseph Kabila.

Ancien ministre de Mobutu dans les années 1960, M. Tshisekedi est passé dans l'opposition et a fondé l'UDPS en 1982. Il a ensuite été trois fois Premier ministre pendant la transition multipartite des années 90, avant de s'opposer au régime des Kabila père et fils.

Les autorités congolaises ont annoncé la semaine dernière leur intention d'inviter le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre belge Charles Michel aux funérailles.

Ni Emmanuel Macron ni le chef du gouvernement fédéral démissionnaire n'ont encore répondu à cette invitation.