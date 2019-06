La ministre croate des Affaires étrangères Marija Pecjinovic Buric a été élue mercredi soir secrétaire générale du Conseil de l'Europe, au détriment du candidat belge, le vice-Premier ministre Didier Reynders.

Mme Buric a obtenu les voix de 159 membres de l'assemblée parlementaire (APCE), tandis que M. Reynders a rassemblé 105 suffrages, a annoncé la présidente de l'APCE, Liliane Maury Pasquier peu après 20h10.

Créé en 1949, le Conseil de l'Europe est chargé de défendre les droits de l'homme et la démocratie sur le Vieux continent. Basé à Strasbourg, mais sans lien avec les institutions de l'Union européenne, il réunit 47 États, dont la Russie et la Turquie.

Après avoir manqué un poste de commissaire européen en 2014, Didier Reynders passe une nouvelle fois à côté d'une fonction internationale. Il ne devrait pas s'exprimer devant la presse ce mercredi soir.

Marija Pejcinovic Buric, qui prendra ses fonctions le 18 septembre, sera la deuxième femme - après la Française Catherine Lalumière de 1989 à 1994 - à occuper le poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe.

"Je considère cette organisation comme l'une des plus importantes d'Europe, aujourd'hui plus que jamais. J'espère bénéficier de votre soutien lors de mon mandat afin de promouvoir la paix et la prospérité", a déclaré Mme Buric dans un court message de remerciements aux membres de l'APCE.

Le chef de la diplomatie belge a adressé ses féliciations à son adversaire et lui a souhaité "plein succès", dans un message posté sur Twitter. M. Reynders a en outre remercié les parlementaires belges du Conseil de l'Europe pour leur soutien, "ainsi que les équipes qui m'ont aidé à mener une bonne campagne."