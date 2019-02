5 Vidéo

Grimaces et applaudissements narquois: comment Pelosi a nargué Trump pendant son discours sur l'état de l'Union

Dans un moment délicat de sa présidence, entre tensions politiques et blocages de l'administration américaine, Donald Trump a tenu son discours sur l'état de l'Union, hier, devant le Sénat. Et l'une de ses plus âpres opposantes, Nancy Pelosi ne s'est pas privée pour le narguer.