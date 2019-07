On se souvient que Donald Trump avait été très impressionné par le défilé du 14 juillet, auquel Emmanuel Macron l’avait invité en 2017, six mois après son entrée en fonction. Depuis, le président américain n’a cessé de rêver à une fête nationale qui serait tout aussi grandiose avec, au cœur des célébrations, un beau et grand défilé militaire à Washington. Le coût jugé prohibitif de l’entreprise ne lui avait pas permis de concrétiser cette envie, pas même de donner, l’an dernier, un tour plus martial et solennel aux festivités du Veterans Day, la journée des anciens combattants.