Le Premier ministre de la Macédoine du Nord, Zoran Zaev, était à Bruxelles cette semaine pour plaider en faveur de l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Dans son rapport annuel des pays aspirant à rejoindre le club européen, la Commission préconise l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du nord, qui ont "ont saisi l’occasion et ont réalisé des réformes". Les décisions en matière d'élargissement reviennent cependant aux Etats membres, dont certains, comme la France, les Pays-Bas et le Danemark, se montrent très sceptiques.

Pour Loic Trégourès, enseignant à l'Institut Catholique de Paris et spécialiste des Balkans, un refus comporte bien des risques en termes de stabilité des Balkans de l'Ouest, alors que l'ouverture d'une procédure d'adhésion envoie un signal positif à la région sans pour autant aboutir à un élargissement dans l'immédiat.

(...)