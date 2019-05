Le scrutin de dimanche verra le premier chypriote turc se présenter sur une liste chypriote grecque.

La barbichette taillée et l’allure désinvolte, Niyazi Kizilyürek, 60 ans, est courtisé par les médias. Et pour cause, il est le seul Chypriote turc à se présenter sur une liste chypriote grecque, celle du puissant parti communiste Akel, pour ces européennes.