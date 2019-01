Si Tshisekedi est crédité officiellement de 7.051.013 voix et Martin Fayulu de 6.366.732 voix, il n’y a que 684.281 voix de différence entre eux – soit la moitié des électeurs des régions de Beni, Butembo et Yumbi qui ont été écartées du vote du 30 décembre pour diverses raisons et où les scrutins sont reportés à mars 2019; or ces régions, qui comptent 1.256.177 électeurs, sont très majoritairement pro-Fayulu.

(...)