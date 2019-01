Les évêques catholiques congolais étaient réunis ce jeudi 3 décembre à Kinshasa. Seul point à l’ordre du jour : le processus électoral.

Les évêques ont salué le travail de la Ceni, tout en pointant les irrégularités et la détermination du peuple congolais à faire entendre sa voix. Ils ont aussi expliqué précisément les moyens déployés pour être présents dans TOUS les bureaux de votes officiels de la Ceni et pour être en capacité de réceptionner tous les PV de ce scrutin.

La Cenco insiste encore sur le fait que les irrégularités relevées ci-dessus n’ont pas pu entamer considérablement le choix que le Peuple congolais a clairement exprimé dans les urnes.

En fait, la Mission d’observation électorale – Justice et paix Congo (organe technique de la Cenco) et CENCO constatent que les données en leur possession, issues des procès verbaux des bureaux de vote, consacrent le choix d'un candidat comme président de la République. A cet effet, la CENI est appelée, en tant qu’institution d’appui à la démocratie, de publier, en toute responsabilité, les résultats des élections dans le respect de la vérité et de la justice.

En vue de respecter la volonté du Peuple et de dissiper toute suspicion, la CENCO propose le schéma suivant pour l’intégrité des résultats qui devront être publiés :

1° Ne tenir compte que des résultats issus du comptage manuel qui avaient été publiés et affichés devant les bureaux de vote et de dépouillement ;

2° S’assurer que le contrôle de cohérence au niveau des Centres locaux de compilation des résultats (CLCR) s’effectue en présence des observateurs et des témoins.

3° Publier les résultats bureau de vote par bureau de vote.