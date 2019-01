La coalition pro-président sortant Joseph Kabila a remporté "près de 350" sièges de députés sur 485 aux élections législatives en République démocratique du Congo, a annoncé samedi soir à l'AFP le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. La coalition Front commun pour le Congo (FCC) devance largement la coalition Lamuka de l'opposant Martin Fayulu qui obtient "80 députés", a-t-il ajouté.

Il y a également "une cinquantaine" de députés de la coalition Cap pour le changement (Cach) du vainqueur de l'élection présidentielle, Félix Tshisekedi, selon M. Mende, lui-même réélu.

Le Premier ministre de M. Tshisekedi devra donc être choisi parmi les forces fidèles à son prédécesseur. Le chef du gouvernement est issu de la majorité parlementaire.

Arrivé deuxième à la présidentielle, M. Fayulu a déposé samedi un recours devant la Cour constitutionnelle. "La requête demande l'annulation des résultats proclamant Félix Tshisekedi président de la République", a indiqué son avocat.

M. Fayulu revendique la victoire dans les urnes avec 61% lors de l'élection présidentielle à un tour et dénonce un "putsch électoral" du président sortant avec la "complicité" de M. Tshisekedi.

Trois fois retardées, les élections présidentielle, législatives et provinciales ont eu lieu le 30 décembre pour désigner le successeur du président Kabila, au pouvoir depuis 18 ans.

A la présidentielle, M. Tshisekedi est arrivé en tête avec 38,57% des voix, devant Martin Fayulu (34,8%), très loin devant le dauphin de M. Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary (23%), selon les résultats provisoires de la Commission électorale (Céni).

L'Assemblée compte normalement 500 députés. Mais les élections ont été reportées au mois de mars dans trois régions envoyant 15 députés à l'Assemblée (Beni et Butembo dans l'Est, et Yumbi dans l'Ouest).