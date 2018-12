Les élections directes - présidentielle, législatives et provinciales - prévues dimanche en République démocratique du Congo (RDC) sont reportées au mois de mars prochain dans les circonscriptions de zones en crise, dont Béni, Béni-Ville et Butembo-Ville, dans la province du Nord-Kivu (est), et à Yumbi, dans la province du Mai-Ndombe (ouest), a annoncé mercredi la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Les élections directes dans ces circonscriptions électorales, "initialement prévues le 30 décembre 2018, sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique", a précisé la Céni dans un communiqué reçu à Bruxelles.

La région de Beni est en proie à des attaques fréquentes de rebelles musulmans ougandais (les ADF) et à une épidémie d'Ebola qui a fait plus de 300 morts.

À Yumbi, au moins 80 personnes ont été tuées dans la soudaine éruption de violences communautaires qui a touché la province du Mai-Ndombe au nord de Kinshasa, au bord du fleuve Congo.