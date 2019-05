Mais une autre chose, plus cocasse, a interpellé les observateurs. En effet, comme l'ont remarqué plusieurs internautes, de nombreux Français s'attendaient hier à.... un second tour. Habitués de la démarche pour les élections présidentielles, les citoyens de la République de France ont cherché en masse sur le moteur de recherche Google le terme "deuxième tour élections européennes" (affichant un bond de 180%). Or, pour les scrutins européens, un seul tour est organisé, les Français votant directement pour désigner les députés qu'ils enverront au sein de l'hémicycle.