Les travaillistes néerlandais (PvdA) ont déjoué les pronostics sur les élections européennes et devancé jeudi les libéraux (VVD) et les populistes (FvD), dont les sondages et les analystes annonçaient la victoire, selon les premières estimations.

Le Parti travailliste de Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, devrait remporter cinq des 26 sièges alloués aux Pays-Bas, le Parti de la liberté (VVD) quatre et le Forum de la démocratie (FvD) du populiste Thierry Baudet trois, selon les premières estimations Ipsos pour la télévision publique NOS.