Les Français semblent s'être bien plus mobilisés qu'en 2014 pour les élections européennes, avec une participation supérieure de huit à dix points. C'est l'ex-Front national qui arriverait en tête.



Le Rassemblement national (ex-Front national) de Marine Le Pen arriverait en tête, devant la liste Renaissance (association de LREM et du MoDem), d'après les premières estimations. Si ces résultats se confirment, il s'agit d'une défaite pour Emmanuel Macron et sa tête de liste Nathalie Loiseau. L'écart entre la liste Renaissance (de 19 et 22 %), emmenée par Jordan Bardella, et le Rassemblement national (de 23 à 25 %) serait de 2 à 3 points.

Sur la troisième place du podium, on retrouverait la liste des Républicains (de 11 à 13 %), emmenée par François-Xavier Bellamy.

Participation en hausse

Selon l'Ifop-Fiducial, la participation sera de 54% des électeurs inscrits sur l'ensemble de la journée. Pour Harris-Interactvie/Epoka, la participation s'élèvera à 52,2%.

Déjà, à 17H00, la participation s'élevait à 43,29%, en hausse de huit points par rapport à 2014 (35,07%), selon le ministère de l'Intérieur.

Ce taux est déjà supérieur à la participation finale d'il y a cinq ans, qui s'élevait à 42,4% pour la France entière. Nouveauté cette année : le scrutin se déroule dans le cadre d'une circonscription nationale, ce qui peut favoriser l'intérêt des Français.

Ces chiffres rompent avec la tendance qui prévalait jusqu'alors au niveau européen : si le Parlement n'a cessé d'accroître ses pouvoirs au fil des années, le scrutin est généralement marqué par une faible participation (42,6% en 2014), particulièrement spectaculaire à l'Est. La Slovaquie avait battu le record il y a cinq ans avec 13% de votants.

Près de 47 millions d'électeurs étaient appelés à désigner les 79 eurodéputés français, soit cinq de plus qu'en 2014, après la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Les cinq derniers élus devront toutefois attendre que le Brexit soit effectif pour siéger. Le Parlement européen compte au total 751 membres, élus par les quelque 427 millions de citoyens des 28 pays de l'Union.