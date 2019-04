Moment de vérité pour Emmanuel Macron: le chef de l'Etat livre jeudi devant la presse ses réponses au grand débat, pour tenter d'éteindre la crise des "gilets jaunes" et relancer son quinquennat à un mois des élections européennes.

A 18h, le chef de l'Etat a pris place face à plusieurs centaines de journalistes dans la salle des fêtes de l'Elysée pour y dévoiler les enseignements tirés du grand débat qu'il avait lancé le 15 janvier.

Emmanuel Macron devait s'adresser aux Français le 15 avril mais l'incendie de Notre-Dame l'a contraint à reporter son allocution.

Entretemps, des fuites dans les médias l'ont privé de l'effet de surprise et obligé à revoir son plan de communication.

La conférence de presse, retransmise par les principales chaînes de télévision et de radio, débutera par une déclaration d'une vingtaine de minutes qui "donnera des perspectives et un cap", selon l'Elysée. Puis il entrera dans le détail des mesures en répondant aux questions des journalistes français et étrangers.

Il devrait ainsi préciser les conditions de baisses d'impôts pour les classes moyennes, de réindexation des retraites inférieures à 2.000 euros ou la promesse de ne pas fermer d'écoles ou d'hôpitaux jusqu'à la fin du quinquennat.

Des clarifications sont également attendues sur un possible allongement de la durée du travail pour financer la dépendance et le grand âge.

Des éclaircissements sont également escomptés sur le projet de supprimer l'Ecole nationale d'administration (ENA) pour diversifier les recrutements dans la haute fonction publique.