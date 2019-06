"Nous avons attendu une nuit, nous ne pouvons pas attendre plus. On ne peut pas jouer avec le désespoir de personnes dans le besoin”, s’est indigné jeudi l’ONG allemande Sea-Watch. A l'heure d'écrire ces lignes, son navire humanitaire était toujours bloqué, avec 42 migrants à bord, au large de l’île Lampedusa, après avoir pénétré dans les eaux territoriales italiennes mardi soir. L’Italie – surtout son ministre de l’Intérieur et leader de l’extrême droite Matteo Salvini – refuse de laisser débarquer ces personnes sur son sol et menace l’équipage du Sea-Watch de lourdes poursuites judiciaires. En face, l’ONG invoque l’état de nécessité (notion juridique relative à la commission d’une infraction pour empêcher un dommage plus grave), les conditions à bord ne permettant plus d’assurer la sécurité des migrants sauvés en Méditerranée le 12 juin. Mais du point de vue du droit, “le blocage italien fait par Matteo Salvini est en violation totale des obligations internationales de l’Italie”, tranche Patrick Chaumette, professeur de droit à l’Université de Nantes, spécialisé dans les questions maritimes et océaniques. Analyse.