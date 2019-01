Les recherches en Espagne d'un enfant de deux ans, tombé dimanche dans un puits étroit et très profond, ont été ralenties vendredi par différents obstacles et les experts ont averti qu'ils leur faudrait des jours pour parvenir à lui. Aucun signe de vie du petit garçon, prénommé Julen, n'a pu être obtenu depuis sa chute dans ce puits abandonné, de 25 cm de diamètre et 100 m de profondeur, à Totalán en Andalousie.

Depuis lors, les opérations de recherches ont été menées sans relâche, suivies heure par heure par les médias en Espagne.

Les autorités espéraient vendredi que les opérateurs pourraient commencer à creuser un tunnel vertical, parallèle au puits, ces travaux ayant été ralentis par différents obstacles.

"La géologie et la stratigraphie du terrain sont compliquées", a expliqué à la presse l'ingénieur Ángel García Vidal. Il a ainsi indiqué que l'équipe était tombé sur "un massif rocheux, un affleurement d'ardoise très dure, qui ralentit les travaux".

La perforation de ce tunnel, pour lesquelles les machines "les plus puissantes du marché" ont été apportées, pourrait durer une quinzaine d'heures "si les conditions sont favorables", a glissé M. García Vidal, dirigeant l'équipe de techniciens.

Quand ce tunnel atteindra les 80 mètres de profondeur - niveau où se trouverait l'enfant - une équipe spécialisée dans le sauvetage des ouvriers mineurs accidentés sera chargée de connecter le tunnel avec le puits.

A la question de savoir si cela pouvait se produire avant lundi, M. Garcia Vidal s'est contenté de répondre: "espérons-le". Un autre tunnel, cette fois en oblique, est aussi creusé lentement.

L'enfant était tombé dans le puits en jouant près de l'endroit où ses parents pique-niquaient dimanche.

Les jours suivants, la Garde civile a entendu ses proches ainsi que l'entrepreneur qui avait creusé le puits, a confirmé un porte-parole de ce corps de police, soulignant que c'est une pratique habituelle pour ce genre d'accidents.

Au moment de l'accident, le puits n'était pas signalé et une source du gouvernement régional d'Andalousie a indiqué que l'entrepreneur n'avait pas sollicité les permis nécessaires pour le creuser.