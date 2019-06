La Cour constitutionnelle a invalidé 23 députés, tous de l’opposition. Le clan Kabila a critiqué ouvertement Félix Tshisekedi. En réponse, ses partisans s’en sont pris à des députés et leur QG.

Une personnalité de la coalition kabiliste FCC (Front commun pour le Congo), Modeste Bahati, avait évoqué, en février dernier, un "accord" de "cogestion" entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, accord dont les termes n’ont jamais été révélés. Dans la pratique, cependant, les Congolais ont vu que le second était proclamé président de la République en dépit de la victoire électorale de Martin Fayulu (opposition) et que le premier raflait des majorités écrasantes dans toutes les assemblées.

